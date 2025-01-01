Richter Alexander Hold
Folge 1541: Neinsager
46 Min.Ab 12
Als Axel Storm auf dem Standesamt die alles entscheidende Frage mit einem "Nein" beantwortet, gewinnt er damit zwar die Wette mit seinem besten Freund Michael Köstner, doch er verhindert dadurch seine Hochzeit. Zu allem Unglück erfährt Axel, dass Michael ein Verhältnis mit seiner Braut Tanja Lamprecht hatte. Das Motiv für den versuchten Mord an seinem besten Freund lässt kaum Zweifel offen. Wäre da nicht die Wut der verschmähten Braut und ein weiterer eifersüchtiger Verehrer ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1