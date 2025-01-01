Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1541
46 Min.Ab 12

Als Axel Storm auf dem Standesamt die alles entscheidende Frage mit einem "Nein" beantwortet, gewinnt er damit zwar die Wette mit seinem besten Freund Michael Köstner, doch er verhindert dadurch seine Hochzeit. Zu allem Unglück erfährt Axel, dass Michael ein Verhältnis mit seiner Braut Tanja Lamprecht hatte. Das Motiv für den versuchten Mord an seinem besten Freund lässt kaum Zweifel offen. Wäre da nicht die Wut der verschmähten Braut und ein weiterer eifersüchtiger Verehrer ...

SAT.1
