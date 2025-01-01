Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1544
Folge 1544: Nachtzug nach Prag

46 Min.Ab 12

Jana Behrens soll den gerade verstorbenen Lebensgefährten ihrer Mutter Karin bestohlen haben, um mit dem Geld zu einer Reise nach Prag aufzubrechen. Da ihr Karin die Reise untersagt hatte, soll Jana auch noch ihre Mutter über Nacht im Waschkeller eingesperrt haben. Beim Versuch sich zu befreien, hat sich Karin gefährliche Verletzungen an beiden Unterarmen zugezogen. Ist die 17-Jährige wirklich so eiskalt?

Richter Alexander Hold
SAT.1
