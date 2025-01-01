Richter Alexander Hold
Folge 1544: Nachtzug nach Prag
46 Min.Ab 12
Jana Behrens soll den gerade verstorbenen Lebensgefährten ihrer Mutter Karin bestohlen haben, um mit dem Geld zu einer Reise nach Prag aufzubrechen. Da ihr Karin die Reise untersagt hatte, soll Jana auch noch ihre Mutter über Nacht im Waschkeller eingesperrt haben. Beim Versuch sich zu befreien, hat sich Karin gefährliche Verletzungen an beiden Unterarmen zugezogen. Ist die 17-Jährige wirklich so eiskalt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1