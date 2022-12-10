Der verflixte 7. EinbruchJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1555: Der verflixte 7. Einbruch
46 Min.Folge vom 10.12.2022Ab 12
Freckenhaim ist eine kleine, verschlafene Gemeinde, in der zahlreiche Einbrüche für Unruhe sorgen. Nun wurde der berufsunfähige Timo Probst als angebliches "Phantom von Freckenhaim" geschnappt. Er soll bei seinen Beutezügen insgesamt 60.000 Euro gestohlen haben. Die Beweise sprechen zwar gegen ihn, doch Timo verweigert jegliche Aussage. Ist der liebevolle Vater und Ehemann wirklich ein Dieb? Und warum ist der übereifrige Reporter Marcel Putze stets vor der Polizei am Tatort?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1