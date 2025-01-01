Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1535
46 Min.Ab 12

Der 19-jährige Peter Meier ist angeklagt, sich nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier angetrunken hinters Steuer gesetzt zu haben. Dabei soll er Elisa Göbel angefahren und schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen haben. Der junge Autofahrer weist den Vorwurf der fahrlässigen Tötung von sich und gibt vor, dass ihm der Schlüssel für seinen Sportwagen gestohlen worden sei. Können seine Mutter Ruth und seine Ex-Freundin seine Unschuld beweisen?

SAT.1
