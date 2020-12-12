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Richter Alexander Hold

Flohmarktintrige

SAT.1Staffel 8Folge 1548vom 12.12.2020
Flohmarktintrige

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Richter Alexander Hold

Folge 1548: Flohmarktintrige

46 Min.Folge vom 12.12.2020Ab 12

Der angeklagte Dennis Stern soll bei Pascal Schütter eingebrochen sein, um ein altes Amulett zu stehlen, welches er am Vortag mit seiner Verlobten an einem Flohmarktstand entdeckt hatte. Dennis wurde angeblich von Pascal auf frischer Tat ertappt, und um ungesehen davonzukommen, soll Dennis die Tür mit solcher Wucht auf Pascals Hand geschlagen haben, dass ein Knochen brach. Aber so einfach scheint sich der Fall nicht klären zu lassen ...

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