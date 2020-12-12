Richter Alexander Hold
Folge 1548: Flohmarktintrige
46 Min.Folge vom 12.12.2020Ab 12
Der angeklagte Dennis Stern soll bei Pascal Schütter eingebrochen sein, um ein altes Amulett zu stehlen, welches er am Vortag mit seiner Verlobten an einem Flohmarktstand entdeckt hatte. Dennis wurde angeblich von Pascal auf frischer Tat ertappt, und um ungesehen davonzukommen, soll Dennis die Tür mit solcher Wucht auf Pascals Hand geschlagen haben, dass ein Knochen brach. Aber so einfach scheint sich der Fall nicht klären zu lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold