Richter Alexander Hold
Folge 1491: Flopmodel
45 Min.Ab 12
Bei einer Grillfeier steht das Möchtegern-Model Mike plötzlich in Flammen. In Verdacht geraten die beiden jungen Frauen Tessa und Susanne, die für zwei Wochen zum Probewohnen bei Mike eingezogen waren. Hat Tessa den Grill heimlich mit Spiritus getränkt, um Mike auf ewig zu entstellen? Oder steckt ihre Konkurrentin Susanne dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1