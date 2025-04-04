Richterin Barbara Salesch
Folge 572: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die zweifache Mutter Katrin wird auf frischer Tat beim Ladendiebstahl geschnappt. Warum wurde aus der braven Hausfrau eine verzweifelte Diebin? 2. Fall: Hinter den Mauern des Laurentiusaltenheimes herrschen Angst und Schrecken: Altenpfleger Mathias soll die Heimbewohner misshandeln und quälen!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
