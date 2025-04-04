Richterin Barbara Salesch
Folge 592: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Die Millionenerbin: Voller Hass rammt Barbara Hofmeister ihrer Stiefmutter eine Gabel durch die Hand! Wollte sie sich dafür rächen, dass die Frau erst vor kurzem ihren todkranken Vater geheiratet und dann beerbt hat? / Zoff im Taxi: Wie eine Furie geht Marion Meyer auf die Taxifahrerin Anna Roth los und zerkratzt ihr das Gesicht. Dabei hat es Anna mit der jungen Frau und ihrer kleinen Tochter doch nur gut gemeint!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1