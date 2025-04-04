Richterin Barbara Salesch
Folge 599: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Aus der spaßigen Tradition, den Maibaum des Nachbarortes heimlich zu fällen, wird tödlicher Ernst: Karsten Klein wird von dem 20-Meter-Baum erschlagen. 2. Fall: Martin büßt sein linkes Bein ein, als er bei einem Motorradrennen über ein verstecktes Drahtseil stürzt. Er ist sich sicher: Sein Erzfeind Hans Kob steckt dahinter.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
