Folge 612: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Daniela erlebt die reinste Ehehölle: Sie wird von ihrem Mann an einen Stuhl gefesselt und vergewaltigt. 2. Fall: Der 14-jährige Tom entgeht dem Tod nur knapp, als das Hausboot seiner Familie untergeht. Er behauptet, Dirk Heiner habe die Leinen gelöst, um die Nachbarn loszuwerden.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1