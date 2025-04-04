Richterin Barbara Salesch
Folge 628: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Petra Mersers sechsjähriger Sohn Benjamin stirbt nach einem Verkehrsunfall an seinen schweren Kopfverletzungen. Kurz darauf entführt die gebrochene Mutter den gleichaltrigen Timo und gefährdet so sein Leben. Und: Alex wird beim Ritt auf einer Rodeo-Maschine schwer verletzt. Sein linker Arm bleibt für immer steif, weil er ihn nicht rechtzeitig aus der Schlinge ziehen konnte. Cliquenchef Jan behauptet, dass das Ganze nur eine Mutprobe war.
