SAT.1Staffel 4Folge 642
44 Min.Ab 12

Heute: Der Traum vom Glück endet für die 18-jährige Nadina Postek auf einem Bordellbett in einer Rotlichtbar. Dabei war sie dort nur als Kellnerin angestellt. Sie behauptet, ausgerechnet Bürgermeister Claudius Marda habe sie dort vergewaltigt. Und: Barbusig und mit Hasenohren auf dem Kopf muss Bäckereiverkäuferin Claudia einen Tag lang Quarktaschen verkaufen. Ihr Chef Peter Klemenz soll sie dazu gezwungen haben, um sein Geschäft gegen die Konkurrenz zu wappnen.

SAT.1
