Richterin Barbara Salesch
Folge 642: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Der Traum vom Glück endet für die 18-jährige Nadina Postek auf einem Bordellbett in einer Rotlichtbar. Dabei war sie dort nur als Kellnerin angestellt. Sie behauptet, ausgerechnet Bürgermeister Claudius Marda habe sie dort vergewaltigt. Und: Barbusig und mit Hasenohren auf dem Kopf muss Bäckereiverkäuferin Claudia einen Tag lang Quarktaschen verkaufen. Ihr Chef Peter Klemenz soll sie dazu gezwungen haben, um sein Geschäft gegen die Konkurrenz zu wappnen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1