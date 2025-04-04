Richterin Barbara Salesch
Folge 651: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Das grenzenlose Vertrauen seiner Nachbarin hat Johannes schamlos ausgenutzt. Denn als Sonja ihn besuchen wollte, nutzt der die Situation aus und fällt über die wehrlose junge Frau her. Nur im letzten Moment kann sie sich von dem Liebestollen befreien und schwer verletzt flüchten. Und: Mit einer Gürtelschnalle schlägt die Rentnerin Margot Stiermann der 12- jährigen Meike Hoffmann brutal ins Gesicht. Was hat die gutmütige Margot nur zu solch einer Tat getrieben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
