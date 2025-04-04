Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 654
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 654: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der sturzbetrunkene Peter wird neben einem verstümmelten Pferdekadaver gefunden. Hat der Dorfmetzger das Pferd getötet? Es gehörte seiner Ex-Freundin Maria, die ihn am selben Abend verlassen hat. 2. Fall: Die 18-jährige Rebbecca Gruben wird von einer fremden Frau mit Chloroform betäubt, entführt und über mehrere Wochen gefangen gehalten. Die Geiselnehmerin stellt jedoch keine Lösegeldforderung, obwohl es bei Rebeccas Vater einiges zu holen gibt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen