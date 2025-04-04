Richterin Barbara Salesch
Folge 671: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Über mehrere Wochen ist Silke Meier wie vom Erdboden verschluckt. Als sie wieder auftaucht, behauptet sie, von der Gastwirtin Doris Niessen entführt und gefangen gehalten worden zu sein. 2. Fall: Götz, Allgemeinmediziner und Leiter eines Methadonprogramms, soll seinem Patienten Phillip eine gesunde Niere entfernt haben. Das behauptet zumindest Phillips Mutter. Doch ihr Sohn beteuert, er habe 2.500 Euro für die Organspende von der kolumbianischen Mafia erhalten.
