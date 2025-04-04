Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 692
45 Min.Ab 12

1. Fall: Oliver versucht, nach der Gerichtsverhandlung mit Anke zu sprechen. Nur ungern lässt Ankes Anwältin die beiden allein. Denn sie weiß, dass man dem gewaltbereiten Mann nicht trauen darf. Und richtig: Anke stürzt die Treppe hinunter. Hat Oliver sie geschubst? 2. Fall: Am helllichten Tag schießt Dirk in einem Park seiner Freundin mit einer Gaspistole mitten ins Gesicht. Wollte er Laura absichtlich verletzen oder hat er nur überreagiert, weil er sich erschreckt hat?

SAT.1
