Ridiculousness
Folge vom 10.08.2026: Sterling und Lolo Wood XII
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam transportieren sie Dreck in "Schubkarren-Anfänger", tanken auch genug Wasser in "Genug trinken" und feiern den Einfallsreichtum von "Heimwerker-Helden".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany