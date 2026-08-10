Ridiculousness
Folge vom 10.08.2026: Sterling und Lolo Wood XIV
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam bringen sie Kinder ins Bett, bevor sie zu "mürrischen Babys" werden, gehen Gassi mit "kritischen Hunden" und verabschieden sich in "Bye Bye Decks".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany