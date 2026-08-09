Ridiculousness
Folge vom 09.08.2026: Sterling und Lolo Wood XI
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo das amerikanische Model Lolo Wood. Sie zeigen, dass sie alle Tanzschritte drauf haben, doch sie "Suchen neue Partner", überholen Tiere in "Wilde Verfolger" und bekommen Essen von "Lausigen Lieferanten".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany