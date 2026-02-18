Das Leben von Koenig BorisJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 8: Das Leben von Koenig Boris
52 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Themen: FETTES BROT, FC St. Pauli, Fußball, Neuanfänge & "Was Wollen Wissen" Diesmal trifft Robin auf König Boris. Als ein Drittel von Fettes Brot feierte der Hamburger mit seinen Bandkollegen zahlreiche Erfolge und schuf Hits wie „Jein“, „Emanuela“ oder „Bettina, zieh dir bitte etwas an“. Bei ROBINS HOOD spricht König Boris über seine besondere Liebe zum FC St. Pauli, seine größten Momente mit Fettes Brot und den Umgang mit Druck. Außerdem verrät er, wie sich die Freundschaft mit Dokter Renz und Björn Beton nach dem Ende von Fettes Brot verändert hat und ob seine Solokarriere ein kompletter Neuanfang für ihn ist.
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Robins Hood - Das Leben von ...
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!