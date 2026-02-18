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Robins Hood - Das Leben von ...

Das Leben von Prinz Pi

Talk? Now!Staffel 1Folge 2vom 18.02.2026
Das Leben von Prinz Pi

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 2: Das Leben von Prinz Pi

72 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Der als Friedrich Kautz geborene West-Berliner gehört seit seiner Zeit bei Royal Bunker zum Tafelsilber der hiesigen Hip-Hop-Szene und hat mehrere Nummer-1-Alben veröffentlicht. Bei ROBINS HOOD blickt Prinz Pi auf prägende musikalische und persönliche Momente der letzten 25 Jahre, gewährt einen Einblick in seinen Alltag in Kleinmachnow und erklärt, wie seine Familie sein Leben verändert hat. Außerdem verrät Prinz Pi, wie er sich zum Heimwerker mit Sinn für Ästhetik entwickelt hat und warum die Küche für ihn der wichtigste Ort in seinem Haus ist. Viel Spaß mit Prinz Pi und Robin!

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