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Robins Hood - Das Leben von ...

Das Leben von Harris

Talk? Now!Staffel 1Folge 4vom 18.02.2026
Das Leben von Harris

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 4: Das Leben von Harris

43 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Mitte der 2000er-Jahre stürmte Harris gemeinsam mit Sido die Charts und das Partyleben. Schon davor schwor er als Teil des Hip-Hop-Duos Spezializtz auf Gras, Becks und Zärtlichkeit. Gras und Becks hat Harris inzwischen komplett aus seinem Leben gestrichen. Auch das Rappen ist in den Hintergrund gerückt. Seit vielen Jahren gilt Harris als Instanz in der Clubszene. Seine DJ-Sets spielt er dabei nicht nur im Berliner Nachtleben. Bei ROBINS HOOD erzählt Harris von seiner Begeisterung für sportliche Aktivitäten, wie er ohne Rauschmittel durch die Nacht kommt, warum Sido und er als Rap-Duo so gut funktioniert haben und ob es ein Spezializtz-Comeback geben könnte. Viel Spaß mit Harris und Robin!

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