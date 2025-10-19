Militärschiff und ReeperbahnJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 1: Militärschiff und Reeperbahn
91 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Frank Rosin und Alexander Kumptner erleben zwei extreme Abenteuer: Auf einem Marineschiff an der Ostsee geraten sie bei einer Übung in Lebensgefahr. Später führt sie die „Mission Mittendrin“ auf Hamburgs Reeperbahn – vom Stripclub bis zur härtesten Kneipe. Sie kochen für Obdachlose und treffen eine Domina. Zwei Einsätze, die sie körperlich und emotional fordern.
Genre:Kochen, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
