Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Militärschiff und Reeperbahn

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 19.10.2025
Militärschiff und Reeperbahn

Militärschiff und ReeperbahnJetzt kostenlos streamen

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Folge 1: Militärschiff und Reeperbahn

91 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Frank Rosin und Alexander Kumptner erleben zwei extreme Abenteuer: Auf einem Marineschiff an der Ostsee geraten sie bei einer Übung in Lebensgefahr. Später führt sie die „Mission Mittendrin“ auf Hamburgs Reeperbahn – vom Stripclub bis zur härtesten Kneipe. Sie kochen für Obdachlose und treffen eine Domina. Zwei Einsätze, die sie körperlich und emotional fordern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
PULS 4
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Alle 1 Staffeln und Folgen