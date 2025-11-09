Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 4: Bauernhof und Wacken
91 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Sternekoch Alexander Kumptner bringt Frank Rosin aufs Land: Stall ausmisten, Heuernte und Butter machen statt Wellness. Auf einer Alm lernen sie Sensenkunst und Kühemelken. Danach folgt der Kontrast: Wacken! Regen, Matsch und Zeltchaos. Frank rockt die Bühne, Alex wird Wasteland Warrior. Zum Finale sollen sie die Band Skyline vor 50.000 Fans ansagen – ein echter Härtetest für die beiden Stadtmänner.
