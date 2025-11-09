Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauernhof und Wacken

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 09.11.2025
Folge 4: Bauernhof und Wacken

91 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Sternekoch Alexander Kumptner bringt Frank Rosin aufs Land: Stall ausmisten, Heuernte und Butter machen statt Wellness. Auf einer Alm lernen sie Sensenkunst und Kühemelken. Danach folgt der Kontrast: Wacken! Regen, Matsch und Zeltchaos. Frank rockt die Bühne, Alex wird Wasteland Warrior. Zum Finale sollen sie die Band Skyline vor 50.000 Fans ansagen – ein echter Härtetest für die beiden Stadtmänner.

PULS 4
