PULS 4Staffel 1Folge 3vom 02.11.2025
Folge 3: Türkische Hochzeit und Kirmes

91 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Culture-Clash bei "Mission Mittendrin": Frank Rosin und Alexander Kumptner erleben eine türkische Hochzeit mit 500 Gästen, lernen Türkisch, tanzen und kochen Baklava. Danach geht’s auf den Hamburger Dom: Zuckerwatte, Geisterbahn und Höhenangst auf dem 80-Meter-Tower fordern die Sterneköche heraus.

PULS 4
