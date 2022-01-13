Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob
Folge 2: Episode 2
100 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 6
In seinem zweimonatigen Gastro-Bootcamp will Frank Rosin herausfinden, wer von seinen Helden geeignet ist, um eine Ausbildung in der Spitzengastronomie anzutreten. Dabei will er ihnen erstmal die Basics vermitteln. Bei einem Ausflug auf den Rinderhof sollen sie heute lernen, wo unser Fleisch herkommt und müssen dabei im Stall richtig mit anpacken. Für die Challenge zeigt der Sternekoch, wie man aus Hackfleisch die perfekten Frikadellen macht.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins