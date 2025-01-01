Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob
Folge 5: Episode 5
88 Min.
Diese Woche steht alles im Zeichen von Frank Rosins zweiter Heimat Mallorca. Er trifft sich mit seinen Helden in einer schönen Outdoorlocation, wo gemeinsam Paella gekocht und wichtige Gespräche geführt werden, denn es sind längst nicht alle Probleme gelöst. Bei der Tortilla-Challenge kämpfen die Helden um den sonnigsten aller Praktikumsplätze: bei Sternekoch Andreu Genestra auf Mallorca.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2022
