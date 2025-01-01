Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Episode 5

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 5
Episode 5

88 Min.

Diese Woche steht alles im Zeichen von Frank Rosins zweiter Heimat Mallorca. Er trifft sich mit seinen Helden in einer schönen Outdoorlocation, wo gemeinsam Paella gekocht und wichtige Gespräche geführt werden, denn es sind längst nicht alle Probleme gelöst. Bei der Tortilla-Challenge kämpfen die Helden um den sonnigsten aller Praktikumsplätze: bei Sternekoch Andreu Genestra auf Mallorca.

