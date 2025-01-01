Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Episode 6

Kabel EinsStaffel 1Folge 6
Episode 6

111 Min.Ab 6

Beim Endspurt in der Heldenküche ist echtes Handwerk gefragt. Die Kanditat:innen müssen Frank Rosins Lieblingsgericht zubereiten: Königsberger Klopse. Wer ihn und Sternekoch Daniel Georgiev damit überzeugt, gewinnt den letzten Praktikumsplatz vor der finalen Entscheidung. Außerdem sind im großen Finale noch einmal alle Spitzen-Gastronomen vor Ort. Die Helden müssen alles geben, um Alexander Kumptner, The Duc Ngo, Andreu Genestra und Georg Broich zu begeistern.

Kabel Eins
