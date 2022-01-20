Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob
Folge 3: Episode 3
117 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 6
Für Frank Rosins Helden steht diese Woche Fisch auf dem Plan. Das Ausnehmen der riesigen Wasserbewohner stößt nicht bei allen auf Begeisterung. Außerdem sind bei dieser Challenge Kreativität, Organisationstalent und Teamfähigkeit gefragt. Unterstützung in der Beurteilung bekommt Frank diesmal von Star-Gastronom The Duc Ngo. Wem gelingt es, die beiden Profis mit einer besonders kreativen und leckeren Fisch Bowl zu überzeugen und darf ein Praktikum bei The Duc Ngo absolvieren?
