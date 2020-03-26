Gastro-Goliath Frank Rosin wird im "David & Goliath" zum BurgerbraterJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 12: Gastro-Goliath Frank Rosin wird im "David & Goliath" zum Burgerbrater
84 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
In bester Lage betreibt der gelernte Koch Andreas Klement (34) in der Darmstädter Innenstadt seit eineinhalb Jahren seinen kleinen Burgerladen "David & Goliath". Doch "seins" ist hier eigentlich nichts. Von der Einrichtung bis hin zur Speisekarte hat Andy alles vom Vorgänger übernommen - ohne etwas zu hinterfragen. Das Konzept hakt an allen Ecken und Enden. Rosin macht sich an den längst überfälligen Rundumschlag und stößt dabei auch auf tiefe persönliche Schicksalsschläge.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins