Kann das "Grinders" ohne Kochkenntnisse zum Laufen gebracht werden?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 14: Kann das "Grinders" ohne Kochkenntnisse zum Laufen gebracht werden?
84 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Im Berliner Stadtteil Pankow betreibt Antonio Bertuzzi (36) das "Grinders". Hier gibt es - zumindest nach Antonios Meinung - die besten Sandwiches weit und breit. Doch diese Ansicht scheint der Rest von Berlin nicht zu teilen. Die Sandwich Geschäfte laufen miserabel und der ehemalige Autoverkäufer hat nicht die leiseste Ahnung, warum kaum Gäste kommen und er kurz vor dem finanziellen Kollaps steht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins