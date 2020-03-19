Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Mamma Mia! Frank Rosin wird im "Amore Mio" mit offenen Armen empfangen

Kabel EinsStaffel 12Folge 11vom 19.03.2020
Mamma Mia! Frank Rosin wird im "Amore Mio" mit offenen Armen empfangen

Mamma Mia! Frank Rosin wird im "Amore Mio" mit offenen Armen empfangenJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 11: Mamma Mia! Frank Rosin wird im "Amore Mio" mit offenen Armen empfangen

85 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 6

Mit seinem Restaurant "Amore Mio" in Collenberg in Unterfranken wollte sich der Italiener Salvatore Balbo (37) einen Herzenswunsch erfüllen. Doch im Lokal findet sich alles andere als "Liebe". Statt italienischem Flair und Gerichten à la Mamma gibt es hier Fertig-Burger und wilde Kreationen wie "Pizza-Schalke". Neben der kulinarischen Katastrophe gibt es in der italienischen Vereinsgaststätte auch noch riesen Ärger mit dem Verein. Kann Frank Rosin hier helfen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen