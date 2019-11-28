Das ungelernte Team im "Auf zu Manu" bringt Frank Rosin an seine GrenzenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Das ungelernte Team im "Auf zu Manu" bringt Frank Rosin an seine Grenzen
98 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
In der Vereinsgaststätte "Auf zu Manu" in Salzgitter, Niedersachsen, buhlen Mama Maria und Tochter Manu um die Chefrolle und gegenseitige Anerkennung; darüber hinaus wird Frank Rosin mit einer komplett ungelernten Besatzung, literweise Sahne und pinker Glitzer-Deko konfrontiert. Dann kommt es zum Eklat: Drama, Tränen und ehrliche Worte ... Bei derartigen Emotionen stößt selbst der Sternekoch an seine persönliche Grenze.
