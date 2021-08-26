Im "Bei Tony" fehlt Amore auf dem TellerJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Im "Bei Tony" fehlt Amore auf dem Teller
88 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12
Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann hat die 35-jährige Liudmila im September 2020 das Restaurant "Bei Tony" in Osnabrück übernommen. Doch die Quereinsteigerin hat mit über 100 Gerichten auf der Karte überhaupt kein Konzept. Hinzu kommt, dass sie auch nicht wirtschaftlich haushaltet und auch ihre Rolle als Chefin ist ausbaufähig. Kann Frank Rosin der alleinerziehenden Mutter helfen?
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins