Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Harte Zeiten in der "Wanderrast!"
89 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12
Koch und Cateringprofi Marcus hat sich mit dem Ausflugslokal "Wanderrast" am wunderschönen Arendsee in der Altmark einen großen Traum erfüllt - sein erstes eigenes Lokal. Doch der Erfolg bleibt bislang aus und der 38-Jährige muss seinen Eltern weiterhin auf der Tasche liegen. Eine große Herausforderung für Frank Rosin, der es hier zudem mit einem sehr meinungsstarken Klienten zu tun hat. Wird der Profi trotz der schwierigen Rahmenbedingungen Marcus helfen können?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
