Hat die "Deutsche Scholle" noch eine Chance? Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Hat die "Deutsche Scholle" noch eine Chance?
88 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12
Yvonne und ihr Sohn Kevin sind auf ihre Vereinsgaststätte "Deutsche Scholle" über "eBay Kleinanzeigen" aufmerksam geworden. Mitten im Lockdown haben sie das Lokal übernommen, in der Hoffnung, so nicht mehr abhängig vom Amt zu sein. Doch ihr Plan geht nicht auf und der große Traum gestaltet sich eher zum Albtraum. Schafft es Frank Rosin, das Mutter-Sohn-Gespann auf den Erfolgsweg zu bringen oder müssen die beiden Gastro-Neulinge das Restaurant wieder schließen?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins