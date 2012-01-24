Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elly's Bikertreff: Vom Kultladen zur Pleitekneipe

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 24.01.2012
52 Min.Folge vom 24.01.2012Ab 6

Vor sieben Jahren erfüllte sich die Holländerin Elly Valckx ihren Lebenstraum: Zusammen mit ihrem Ehemann Wolfgang eröffnete sie "Elly's Bikertreff". Das Geschäft brummte, doch nur ein Jahr nach der Eröffnung stirbt ihre große Liebe an Krebs und sie steht völlig allein vor einem Scherbenhaufen. Die alleinige Verantwortung wächst der Inhaberin über den Kopf, heute steht Elly kurz vor dem Aus. Frank Rosin wird von den Stammgästen Sonja und Roger um Hilfe gebeten.

