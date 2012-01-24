Elly's Bikertreff: Vom Kultladen zur PleitekneipeJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Elly's Bikertreff: Vom Kultladen zur Pleitekneipe
52 Min.Folge vom 24.01.2012Ab 6
Vor sieben Jahren erfüllte sich die Holländerin Elly Valckx ihren Lebenstraum: Zusammen mit ihrem Ehemann Wolfgang eröffnete sie "Elly's Bikertreff". Das Geschäft brummte, doch nur ein Jahr nach der Eröffnung stirbt ihre große Liebe an Krebs und sie steht völlig allein vor einem Scherbenhaufen. Die alleinige Verantwortung wächst der Inhaberin über den Kopf, heute steht Elly kurz vor dem Aus. Frank Rosin wird von den Stammgästen Sonja und Roger um Hilfe gebeten.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins