Der Straußenhof in Großderschau - Erlebnisgastronomie im KasernentonJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Der Straußenhof in Großderschau - Erlebnisgastronomie im Kasernenton
45 Min.Folge vom 14.02.2012Ab 12
Vor drei Monaten erfüllte sich der ehemalige Bundeswehrsoldat Enrico Dahms (35) seinen Traum: Er übernahm im brandenburgischen Großderschau einen Bauernhof mit 90 Straußenvögeln samt angeschlossenem Restaurant. Doch was ihm, seiner Lebensgefährtin Nicole (25) und seiner Mutter Doris (58) anfangs wie eine Goldgrube schien, entpuppt sich zunehmend als Existenzbedrohung: Keine Gäste und hohe Kreditraten - die Existenzgründer sind ratlos. Ein Fall für Frank Rosin ...
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins