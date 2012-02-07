Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Bei Muttern" in Berlin: Ein Ostlokal ohne Charme und Gäste

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 07.02.2012
Folge 4: "Bei Muttern" in Berlin: Ein Ostlokal ohne Charme und Gäste

47 Min.Folge vom 07.02.2012Ab 6

Vor sieben Jahren erfüllte Trockenbauer Gerd (54) seiner Frau Tina (51) ihren Traum: Er kaufte ihr einen Laden im Szenebezirk Prenzlauer Berg in Berlin und hielt sich danach aus allem raus. Gerd hat keine Ahnung, wie schlimm es um sein Restaurant "Bei Muttern" steht. Tina will DDR-Küche anbieten und schafft es doch nicht über eine ganz normale Karte hinaus. Der Laden steht vor dem Aus. Was Frank Rosin bei seinem Antrittsbesuch vorfindet, übertrifft seine kühnsten Erwartungen ...

