Tränen im "Pizzorante La Trinacria" in ObertshausenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Tränen im "Pizzorante La Trinacria" in Obertshausen
88 Min.Folge vom 10.03.2015Ab 6
Diese Woche verschlägt es Frank Rosin nach Hessen, genauer gesagt nach Obertshausen. In einem weitläufigen Industriegebiet betreiben Alessandro Moschella und seine Lebensgefährtin Ioanna Ioannidou ein kleines sizilianisches Restaurant in einer Tennishalle. Statt mediterranem Ambiente herrscht hier jedoch Vereinsheimflair, und zwei Jahre nach der Eröffnung kommt kaum ein Gast mehr. Dazu kommen horrende Schulden bei Miete und Strom. Kann Rosin der sympathischen Familie helfen?
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins