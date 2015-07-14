Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 8Folge 7vom 14.07.2015
89 Min.Folge vom 14.07.2015Ab 6

Berlin-Spandau im Ortsteil Staaken - im Industriegebiet "Zeppelinpark" lernt Sternekoch Frank Rosin in dieser Woche das "Casino" kennen. Chefin Renate Hackbarth verwöhnt in ihrem "Tante-Emma-Lokal" Arbeiter und Handwerker mit Berliner Hausmannskost. Doch obwohl sie treue Stammgäste hat, bleibt ihr finanziell nichts zum Leben übrig. Frank Rosin braucht in dieser Folge eine ganze Menge Geduld und viel Feingefühl bei seiner Vermittlerarbeit zwischen den vier Damen vom "Casino".

Kabel Eins
