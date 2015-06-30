Im "XXL-Food-King" wird so gut wie Alles frittiertJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Im "XXL-Food-King" wird so gut wie Alles frittiert
87 Min.Folge vom 30.06.2015Ab 6
Nur acht Minuten vom eigenen Restaurant entfernt soll Frank Rosin in Gladbeck einen Gastronomen vor dem Ruin bewahren. Der gelernte Kfz-Mechaniker Besim Irak eröffnete im Sommer 2014 den "XXL-Food-King". Was zu Anfang noch neugierige Gäste anlockte, ist nun ein völliges Verlustgeschäft. Sternekoch Frank Rosin entdeckt schnell, dass Besim keine Ahnung vom Kochen - er frittiert quasi alles - hat und lässt ihm nur noch eine Wahl: entweder radikale Veränderung oder Schließung des Ladens.
