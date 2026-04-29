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Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 2Folge 11vom 29.04.2026
Die Crew baut ein Sprungbrett für Erpelino / Die Crew baut einen Regenwassertank

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Rubble & Crew

Folge 11: Die Crew baut ein Sprungbrett für Erpelino / Die Crew baut einen Regenwassertank

22 Min.Folge vom 29.04.2026

Bürgermeisterin Großherz bittet Rubble & Crew, etwas für Erpelino zu bauen. Doch immer wieder verschwindet das Baumaterial. // Rubble & Crew wollen einen Regenwassertank für Bäuerin Zoe bauen, doch dann sorgen Hühner für Schwierigkeiten.

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