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Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 27.04.2026
Die Crew baut ein Riesenrad / Die Crew baut einen Tier-Yoga-Pavillon

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Rubble & Crew

Folge 9: Die Crew baut ein Riesenrad / Die Crew baut einen Tier-Yoga-Pavillon

22 Min.Folge vom 27.04.2026

Rubble & Crew wollen Gourmet Gabriel den besten Strandtag aller Zeiten verschaffen, inklusive einer Fahrt mit dem brandneuen Riesenrad! // Als die Tiere von Bäuerin Zoe etwas Entspannung brauchen, bauen die Hunde den Ort zum Yoga praktizieren.

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