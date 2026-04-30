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Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 2Folge 12vom 30.04.2026
Die Crew baut ein Baseball-Stadion / Die Crew baut eine Surf-Brücke

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Rubble & Crew

Folge 12: Die Crew baut ein Baseball-Stadion / Die Crew baut eine Surf-Brücke

22 Min.Folge vom 30.04.2026

Als Baseballstar Aaron Judge für einen Rekordversuch nicht aus der Stadt kommen kann, bauen Rubble und Crew ein Stadion für ihn in Baubucht. Für Rubble und Crew geht es ab zum Surfen. Zumindest, wenn sie es über den heißen Sand schaffen.

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