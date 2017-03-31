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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Das Haus im Wald

TLCFolge vom 31.03.2017
Das Haus im Wald

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 31.03.2017: Das Haus im Wald

44 Min.Folge vom 31.03.2017Ab 12

Amy Bruni und Adam Berry, die Experten für übernatürliche Phänomene, sind unterwegs nach Little Meadows, Pennsylvania, um einer verzweifelten Hausbesitzerin zu helfen. Catherine lebt hier mit Tochter Mary in einem großen Anwesen auf 15 Hektar Grund, das ihre Familie 1982 gebaut hatte. Seit elf Jahren werden die beiden von unheimlichen Erscheinungen und Ereignissen heimgesucht. Unerklärliche Geräusche reißen sie aus dem Schlaf, Glühbirnen explodieren, und Mary wurde von einem körperlosen Wesen angegriffen. Catherine glaubt, dass tote Familienmitglieder in diesem Haus spuken, doch die Geisterjäger sind anderer Meinung - und sollen Recht behalten.

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