Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 12.05.2017: Der Tote im Erdgeschoss
45 Min.Folge vom 12.05.2017Ab 12
Amy Bruni und ihr Kollege Adam reisen nach Chelsea in Massachusetts. Hier wohnt Linda in einem Spukhaus. Sie sieht Schattengestalten und traut sich nicht mehr in den Keller. Da sie seit über 35 Jahren in dem Haus lebt und auch ihre fünf Kinder dort großgezogen hat, will sie ihr Heim nicht verlassen, fürchtet sich aber immer mehr - denn das Anwesen hat eine schreckliche Vergangenheit: Lindas geistig behinderter Bruder Eric wurde hier ermordet. Die Familie weiß nicht, ob er durchs Haus geistert oder woher die paranormalen Vorkommnisse sonst kommen können. Ein harter Fall für Amy und Adam. Doch die beiden Experten werden alles tun, um der Familie zu helfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.