Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 05.05.2017: Lebendig begraben
44 Min.Folge vom 05.05.2017Ab 12
Die Geisterjäger reisen nach Pembroke, Massachusetts, um einer Familie zu helfen, die Angst im eigenen Haus hat. Stephen Smith, seine Frau Amy und ihre Kinder werden seit geraumer Zeit von seltsamen Erscheinungen heimgesucht: Schemenhafte Gestalten wandern durch die Räume, Schritte sind zu hören, Sohn Nathan wurde von einem körperlosen Wesen angegriffen und ist seitdem völlig verstört. Amy nimmt an, dass es der Geist ihres Vaters Charlie ist, der keine Ruhe findet. Charlie war bei einem Arbeitsunfall gestorben und wurde dabei lebendig im Sand begraben. Doch Adam hat Zweifel: Das aggressive Verhalten des Geistes klingt nicht nach einem Familienmitglied.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.