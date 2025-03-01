Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Yoga - Soguna zeigt ihr Können

One TerraStaffel 5Folge 2
Yoga - Soguna zeigt ihr Können

Yoga - Soguna zeigt ihr KönnenJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 2: Yoga - Soguna zeigt ihr Können

13 Min.Ab 6

Das Dorf Bellur im Süden von Indien ist der Geburtsort des Yoga-Meisters B.K.S. Iyengar. Seit einem Jahrzehnt lernen hier Schüler nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Iyengar-Yoga. Eine der besten Yoga-Schülerinnen ist Soguna. Die 16-Jährige hat einen großen Traum: Zum Internationalen Yoga - Tag möchte sie ihr Können einem großen Publikum fehlerfrei präsentieren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen