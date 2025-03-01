Rund um den Globus
Folge 3: Mit Spürhunden gegen Wilderer
14 Min.Ab 12
Im Amboseli-Nationalpark in Kenia spielt die Hundestaffel der Naturschutzorganisation Big Life im Kampf gegen Wilderer eine entscheidende Rolle. Denn die intelligenten Hunde sind beim Aufspüren der Täter extrem erfolgreich. Chef der Hundestaffel ist Mutinda Ndivo, der selbst einst ein gefürchteter Wilderer war, bevor er die Seiten zu wechselte, um fortan als Ranger zu arbeiten.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH